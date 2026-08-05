Impulsan un programa municipal de orientación y desarrollo para jóvenes en Plaza Huincul

La actividad se desarrollará el jueves 7 de agosto

Plaza Huincul, a través de la dirección de Juventud, llevará adelante una nueva edición del programa “Impulsá tu Perfil”, una propuesta destinada a brindar herramientas de orientación vocacional, educativa y laboral para jóvenes de la comunidad.

La actividad se desarrollará el jueves 7 de agosto, en el horario de 14 a 18, en las instalaciones de la EPJA N.º 12, ubicada en Avenida San Martín 593.

El programa busca acompañar a quienes se encuentran definiendo su futuro académico, laboral o emprendedor, ofreciendo un espacio de asesoramiento y desarrollo personal. La iniciativa está orientada especialmente a jóvenes que aún no decidieron qué carrera estudiar, buscan empleo, desean impulsar un emprendimiento o necesitan orientación para proyectar su futuro.