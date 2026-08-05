Ruta 22: un conductor volcó por la nieve y cierran el paso hacia Zapala

El conductor de una camioneta terminó en la banquina, apoyado sobre uno de sus costados, después de volcar en la ruta nacional 22, a escasos cinco kilómetros de Plaza Huincul.

Se trata de una camioneta, que habría perdido el control por presencia de nieve sobre la ruta. Intervino la dirección de tránsito de la policía provincial, que asistió a la persona accidentada.

Además desde bomberos voluntarios se informó que hubo otro incidente vial con intervención de un camión, donde hubo personas lesionadas.

Cerrado hacia Zapala

Cerca de las 19 h se formó una larga fila de vehículos a unos 25 kilómetros de Cutral Co hacia Zapala, luego de que un camión detuviera su marcha para colocar cadenas.

Pocos minutos después desde Vialidad Nacional se comunicó que quedaba cerrado el tránsito entre Cutral Co y Zapala, “debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, producto de las condiciones climáticas adversas que afectan la provincia]”.

Se informó que hay equipos de Vialidad Nacional trabajando en el despeje de nieve, distribución de sal granular y riego con solución salina.

“Se solicita a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante las alertas meteorológicas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.Portación obligatoria de cadenas físicas