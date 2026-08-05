Temporal de nieve: suspenden distintas actividades en Cutral Co y en Plaza Huincul

Varios organismos oficiales dispusieron la medida ante las condiciones climáticas imperantes.

Desde diversos organismos oficiales emitieron comunicados de suspensión de actividades programadas debido a las condiciones climáticas.

En este sentido, el municipio de Plaza Huincul informó que, debido a las condiciones climáticas registradas en la región y al pronóstico de continuidad en las nevadas y precipitaciones para este jueves 6 de agosto, “el personal municipal y el personal comprendido en Decretos que no desempeñe funciones en sectores operativos podrá optar por no concurrir a su lugar de trabajo durante la jornada”.

Por otra parte, no habrá recolección de residuos, pero los servicios esenciales, las guardias y las áreas operativas continuarán prestando funciones con normalidad, a fin de garantizar la continuidad de los servicios a la comunidad.

Se recomienda a toda la población extremar las medidas de precaución al momento de circular y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

EPET N° 1 de Cutral Co: suspendió las clases del turno vespertino para el día 5 de agosto de 2026 y se verán afectadas tanto actividades académicas como administrativas.

Las novedades sobre la continuidad de esta suspensión para el día siguiente se informarán a través de los medios oficiales de la institución.

El CPEM N° 43: resolvió suspender las clases para este miércoles 5 de agosto por las mismas razones, según informó el equipo de conducción.

Quirófano móvil en el barrio Nehuen Che: la jornada de este jueves 6 de agosto también se suspendió.

Campaña de vacunación de Copelco: estaba prevista para este jueves en la sede del barrio 25 de Mayo será reprogramada.

La comunidad católica de San Cayetano de Plaza Huincul suspendió la novena y el santo rosario.