Agradecimiento por la atención de un paciente en el hospital de Cutral Co

Lo hizo la familia Cofré - Jara.

“Querido equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Complejidad Cutral Có, Dra. Daira Brizuela y enfermera Nancy Cofré:

Queremos agradecerles de todo corazón por la entrega absoluta con la que acompañaron a Cofre Esnaldo Gastón y a nuestra familia a lo largo de este tiempo”.



“En momentos tan difíciles e inciertos, contar con la contención, la presencia y la calidez médica y humana de la Dra. Daira Brizuela fue un pilar fundamental, su trabajo va mucho más allá de la medicina. En cada visita, en cada gesto y en cada palabra encontraron la manera de traer calma, dignidad y alivio en los momentos de mayor fragilidad. Su empatía y escucha atenta marcaron una diferencia inmensa en nuestro camino”.



“La mejor enfermera que puede haber nuestra tía Nancy Cofre que, a pesar de ser la hija, siempre trabajaste con un profundo profesionalismo diste todo de vos para mantener a nuestro amado abuelo tranquilo, nos brindaste paz y alivio cuando tú mundo en este proceso se desmoranizaba”.



“Gracias por no solo ejercer su labor con tanta excelencia, sino por hacerlo desde la empatía, la paciencia y el respeto infinito hacia el dolor ajeno. Guardaremos siempre en nuestro corazón su entrega e insustituible labor. Siempre lo cuidaron con tanto amor y respeto, y fueron ese sostén tan necesario para todos nosotros. Estaremos eternamente agradecidos por su vocación y entrega”.



Con mucho cariño,

Familia Cofre Jara

Cutral Có, 05 de Agosto del año 2026.-