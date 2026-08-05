Temporal: el CPE suspendió las clases en el turno mañana para las escuelas de Cutral Co y Huincul

La misma decisión tomó el Colegio Tecnológico UTN -FRN.

Esta noche, el Consejo Provincial de Educación informó que ante las condiciones climáticas imperantes y para preservar la seguridad de estudiantes, trabajadores y familias se “suspenden las clases en los establecimientos dependientes del distrito Regional II Cutral Co y Plaza Huincul. Será en el turno mañana de este jueves 6 de agosto.

En tanto, el Colegio Tecnológico UTN FRN, informó a su comunidad educativa que el día 6 de agosto, se suspenden las actividades académicas y administrativas en el turno mañana. En el turno tarde la actividad dará comienzo a partir de las 14 horas.