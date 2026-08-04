Yoga para adultos +50: una propuesta para mejorar la salud y el bienestar en Cutral Co

En el barrio Centro Sur

Quienes buscan una actividad física adaptada y orientada al bienestar integral tienen una nueva propuesta en Cutral Co. La sede vecinal del barrio Centro Sur invita a participar de las clases de Yoga para adultos mayores de 50 años, una iniciativa pensada para promover la salud física, mental y emocional.

Las clases estarán a cargo de la profesora Gabriela y se dictarán todos los martes y jueves, de 15:00 a 16:30 horas, en las instalaciones de la sede barrial de Centro Sur, ubicada en Elordi 28. Las personas interesadas en obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse al 2974 788365.