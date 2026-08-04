Rindieron homenaje a exjugadores, exdirigentes e hinchas de Alianza

Hubo momentos de mucha emoción y alegría. "Es una forma de preservar la historia del club", dijeron desde Alianza

Hubo una reunión en el Centro Cultural José Rioseco, en el Parque de la Ciudad, donde se entregaron presentes a las personas que colaboraron, a lo largo de los años, con el crecimiento del club de Cutral Co.

“Fue un encuentro cargado de recuerdos, emociones y reconocimiento para quienes hicieron grande a nuestro club y continúan siendo parte fundamental de su identidad”, se dijo desde el club.

Hubo figuras muy conocidas como los hermanos Romero o el jugador Alberto “Kempes” Barrionuevo, entre muchas otras personalidades que hicieron grande al club.

Desde la comisión directiva, encabezada por Fabián Vega, Agustín Aciar y Eli Gonzalez, se entregaron los presentes a quienes se acercaron.

“Se rindió un merecido homenaje a exjugadores, exdirigentes, trabajadores históricos del club e hinchas que, con su compromiso, esfuerzo y amor incondicional, dejaron una huella imborrable en la historia de nuestra institución”, dijeron desde Alianza.

Y se agradeció especialmente al intendente Ramón Rioseco “por acompañarnos una vez más y por el permanente apoyo que brinda al crecimiento del Club Alianza”.

Desde el club sostuvieron que “este homenaje también representa el inicio de un valioso trabajo de recuperación y preservación de la historia oficial de nuestra institución, para que las nuevas generaciones conozcan el legado de quienes construyeron este presente”.