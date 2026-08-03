Copelco realizará un corte programado de energía este martes en sectores de Cutral Co

Entre las 9:00 y las 14:00 horas

Copelco informó que este martes 4 de agosto, entre las 9:00 y las 14:00 horas, se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Cutral Co.

La interrupción del suministro responde a tareas de mantenimiento y despeje de líneas de media tensión, trabajos que buscan garantizar un mejor funcionamiento de la red eléctrica.

Según el comunicado, el corte afectará a los siguientes sectores:

Parte del barrio Parque Oeste:

Fracción comprendida desde Lago Nonthue hasta Ruca Choroi , entre Lago Curruhue y Laguna Colorada .

hasta , entre y . Sector comprendido desde José María de Rosas hasta Ruca Choroi, entre Lacar y Laguna Colorada.

Barrio Villa El Puestero:

Colonia 21 de Septiembre, Fili Dei Sur y Fili Dei Norte, en su totalidad.

Además, se verán alcanzados por la interrupción del servicio los usuarios singulares correspondientes a la Escuela N° 269 (Fili Dei Norte) y el Viñedo Municipal.