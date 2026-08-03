Copelco realizará un corte programado de energía este martes en sectores de Cutral Co

Copelco informó que este martes 4 de agosto, entre las 9:00 y las 14:00 horas, se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Cutral Co.
La interrupción del suministro responde a tareas de mantenimiento y despeje de líneas de media tensión, trabajos que buscan garantizar un mejor funcionamiento de la red eléctrica.
Según el comunicado, el corte afectará a los siguientes sectores:
Parte del barrio Parque Oeste:
- Fracción comprendida desde Lago Nonthue hasta Ruca Choroi, entre Lago Curruhue y Laguna Colorada.
- Sector comprendido desde José María de Rosas hasta Ruca Choroi, entre Lacar y Laguna Colorada.
Barrio Villa El Puestero:
- Colonia 21 de Septiembre, Fili Dei Sur y Fili Dei Norte, en su totalidad.
Además, se verán alcanzados por la interrupción del servicio los usuarios singulares correspondientes a la Escuela N° 269 (Fili Dei Norte) y el Viñedo Municipal.