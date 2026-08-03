Copelco se suma al Mes de la Lactancia Materna con jornadas de concientización

Las actividades se desarrollarán en las sedes de Cutral Co y Plaza Huincul

En el marco del Mes de la Lactancia Materna, Servicio Social COPELCO llevará adelante una serie de jornadas informativas y de concientización bajo el lema “Un Compromiso con la Salud desde el Inicio”, con el objetivo de promover la importancia de la lactancia como base para el desarrollo saludable de los bebés y el bienestar de las familias.

Las actividades se desarrollarán en las sedes de Cutral Co y Plaza Huincul, donde los asistentes podrán acceder a información, orientación y espacios de intercambio sobre los beneficios de la lactancia materna.

En Cutral Co, las jornadas tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas, en los sectores de Farmacia y Atención al Asociado.

Por su parte, en Plaza Huincul, la propuesta se realizará los días 6 y 7 de agosto, también de 10:00 a 12:00 horas, en el sector de Atención al Asociado.