Se realiza el sexto día de la Novena de San Cayetano, en Plaza Huincul

La Capilla San Cayetano llevará adelante este lunes 3 de agosto el sexto día de la Novena de San Cayetano, una celebración de preparación espiritual rumbo a la festividad del santo patrono del pan y del trabajo.
La intención especial del día estará centrada en la oración por un trabajo digno, pidiendo la intercesión de San Cayetano para que quienes buscan empleo puedan acceder a una fuente laboral que les permita sostener a sus familias con dignidad, honestidad y esperanza.
Como gesto solidario, se solicita colaborar con la ofrenda de fideos, tallarines y guiseros, alimentos que serán destinados a quienes más lo necesitan.
Las actividades comenzarán a las 17:30 con el rezo del Santo Rosario, mientras que a las 18:00 se celebrará la Celebración de la Palabra en la Capilla San Cayetano.