Neuquén impulsa una reforma para que las tierras fiscales sean adjudicadas únicamente a argentinos.

El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley que modifica la normativa vigente sobre tierras fiscales con el objetivo de fortalecer su función social y productiva. La iniciativa establece que las tierras de dominio provincial solo podrán ser adjudicadas, en venta o arrendamiento, a personas humanas o jurídicas argentinas.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén envió a la Legislatura un proyecto para modificar el artículo 1° de la Ley Provincial N.º 263 (Texto Ordenado Resolución 669), con el propósito de actualizar el régimen de administración de las tierras fiscales y definir nuevos criterios para su adjudicación.
La propuesta reafirma que la tierra fiscal debe cumplir una función social y constituir una herramienta para promover el desarrollo económico, la generación de empleo y el arraigo de quienes invierten y producen en la provincia.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que el objetivo principal de la ley será la protección del campesinado y la reactivación de las tierras fiscales mediante el incentivo a proyectos vinculados con las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales y de agregado de valor, promoviendo además el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que las tierras fiscales solo podrán ser adjudicadas, ya sea en venta o en arrendamiento, a personas humanas o jurídicas argentinas, incorporando este requisito de manera expresa en la legislación provincial.
Al presentar la iniciativa, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la tierra constituye un recurso estratégico y finito que debe estar al servicio del desarrollo de Neuquén. En ese sentido, señaló que el proyecto busca priorizar el acceso para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con la provincia, favoreciendo la producción, el turismo, la generación de empleo y el crecimiento sostenible.