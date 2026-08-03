Neuquén impulsa una reforma para que las tierras fiscales sean adjudicadas únicamente a argentinos.

La propuesta reafirma que la tierra fiscal debe cumplir una función social y constituir una herramienta para promover el desarrollo económico

El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley que modifica la normativa vigente sobre tierras fiscales con el objetivo de fortalecer su función social y productiva. La iniciativa establece que las tierras de dominio provincial solo podrán ser adjudicadas, en venta o arrendamiento, a personas humanas o jurídicas argentinas.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén envió a la Legislatura un proyecto para modificar el artículo 1° de la Ley Provincial N.º 263 (Texto Ordenado Resolución 669), con el propósito de actualizar el régimen de administración de las tierras fiscales y definir nuevos criterios para su adjudicación.

La propuesta reafirma que la tierra fiscal debe cumplir una función social y constituir una herramienta para promover el desarrollo económico, la generación de empleo y el arraigo de quienes invierten y producen en la provincia.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca que el objetivo principal de la ley será la protección del campesinado y la reactivación de las tierras fiscales mediante el incentivo a proyectos vinculados con las actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales y de agregado de valor, promoviendo además el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos naturales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que las tierras fiscales solo podrán ser adjudicadas, ya sea en venta o en arrendamiento, a personas humanas o jurídicas argentinas, incorporando este requisito de manera expresa en la legislación provincial.

Al presentar la iniciativa, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la tierra constituye un recurso estratégico y finito que debe estar al servicio del desarrollo de Neuquén. En ese sentido, señaló que el proyecto busca priorizar el acceso para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con la provincia, favoreciendo la producción, el turismo, la generación de empleo y el crecimiento sostenible.