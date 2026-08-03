El hospital zonal dio la bienvenida a nuevos residentes de Nutrición y Odontología

Los nuevos profesionales que comienzan su etapa de formación como residentes en la institución

El hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul recibió a los nuevos profesionales que comienzan su etapa de formación como residentes en la institución, en un acto de bienvenida que reunió a autoridades, instructores y representantes de distintas áreas del establecimiento de salud.

En esta nueva cohorte se incorporaron las licenciadas Fiorela Montañez y Estefanía Cativiela, quienes realizarán la residencia en Nutrición, y los odontólogos Catalina Chesta e Iván Montiel, que iniciarán su formación en la residencia de Odontología.

Durante la jornada, los nuevos residentes fueron recibidos por la vicedirectora del hospital, Daniela Dal Piva; la administradora Lorena Sepúlveda; la referente de Residencias del área de Recursos Humanos, Angy Ojeda; junto a los instructores de residencias, la licenciada Carola López y el odontólogo Pablo Uriarte, además de representantes de diferentes servicios del hospital.