Plaza Huincul: abren las inscripciones para el programa gratuito de formación digital EnergIA

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto

Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para EnergIA Digital, un programa de formación impulsado por Fundación YPF junto a la Red Neuquina de Robótica e Innovación (ANIDE), destinado a fortalecer las habilidades digitales de los participantes a través de cursos gratuitos y con certificación.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces y Senillosa, quienes podrán acceder a una capacitación completamente online y sin costo.

Entre las opciones de formación disponibles se encuentran los cursos de Data Analytics, Programación Frontend asistida por Inteligencia Artificial, Programación Backend asistida por Inteligencia Artificial, Data Science, Ciberseguridad y Project Management con IA, orientados a brindar herramientas con alta demanda en el mercado laboral actual.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción ingresando al sitio oficial del programa: https://lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital.