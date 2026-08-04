Plaza Huincul se sumó al operativo de asistencia para camioneros varados

El predio fue equipado con contenedores de residuos y baños químicos.

Plaza Huincul se incorporó al operativo de asistencia destinado a los transportistas que permanecen varados en la Comarca Petrolera debido al cierre y las restricciones en los pasos fronterizos entre la provincia del Neuquén y Chile, una medida adoptada a raíz de las condiciones climáticas adversas.

Desde el fin de semana, el municipio puso a disposición el Predio del Aniversario, ubicado en el centro de la ciudad, para el estacionamiento provisorio de los camiones. El espacio permite que los choferes permanezcan en un lugar seguro y organizado mientras esperan la reapertura de los cruces internacionales para retomar sus viajes.

Para garantizar mejores condiciones durante la espera, el predio fue equipado con contenedores de residuos y baños químicos. Además, el operativo cuenta con la participación de las direcciones municipales de Tránsito y Defensa Civil, que coordinan las acciones junto al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y los Bomberos Voluntarios, quienes colaboran en las tareas preventivas y de asistencia.