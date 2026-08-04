Invitan a seminario de tejido de cuadrados Granny, en Plaza Huincul

El próximo jueves 6

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar del seminario de tejido de cuadrados Granny, una propuesta destinada a quienes deseen aprender o perfeccionar esta tradicional técnica de crochet de la mano de la profesora María Rosa Bontempi.

La capacitación se desarrollará el jueves 6 de agosto, en el horario de 14:00 a 17:00, en las instalaciones del C.D.I. “Gajitos de Ternura”.

Durante el encuentro, los participantes podrán conocer diferentes diseños y aplicaciones de los tradicionales cuadrados Granny, una técnica versátil que permite confeccionar mantas, prendas de vestir, accesorios y diversos artículos decorativos mediante la unión de piezas tejidas a crochet.