La sede vecinal del barrio Central reabre sus puertas tras recuperar el servicio de gas

La sede retoma sus actividades habituales

La sede vecinal del barrio Central volvió a abrir sus puertas luego de completar un reacondicionamiento integral de sus instalaciones de gas, lo que permitió restablecer el servicio y habilitar nuevamente el funcionamiento del edificio para las actividades comunitarias.

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Tecnogas e incluyeron la adecuación completa del sistema de gas, la renovación de artefactos y distintas intervenciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigentes.

Una vez finalizadas las tareas, la distribuidora Camuzzi llevó adelante la inspección correspondiente y autorizó la rehabilitación del suministro, certificando que las instalaciones se encontraban en condiciones para su uso.

Con la restitución del servicio, la sede retoma sus actividades habituales y vuelve a estar disponible para reuniones, talleres y demás propuestas destinadas a los vecinos del barrio.