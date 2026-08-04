La Policía inauguró su taller mecánico para los móviles de Cutral Co y Plaza Huincul

El taller institucional funciona en la escuela de agentes, en el exbarrio de Gas del Estado.

Este lunes, se inauguró el espacio destinado al taller mecánico de la Dirección Seguridad La Comarca que pertenece a la Policía del Neuquén.

Se informó que es una obra que representa un importante avance en materia de infraestructura y fortalecimiento operativo. La idea es que este taller permita contar con un espacio adecuado destinado al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor institucional.

De este modo, se optimizará recursos, se mejorarán los tiempos de respuesta y se ofrecerá un mayor respaldo logístico a las distintas dependencias policiales de la comarca.

Durante el acto se destacó que esta obra responde a una necesidad histórica de la institución y es el resultado del compromiso, la planificación y el trabajo conjunto de distintos actores que hicieron posible su concreción.

Se realizó la entrega de reconocimientos a representantes de la Mutual Policial Delegación Cutral Co, empresas e instituciones que colaboraron con el proyecto, en agradecimiento por su aporte para la puesta en funcionamiento del nuevo espacio.

Asimismo, la institución rindió un emotivo homenaje a los suboficiales retirados que fueron pioneros del taller mecánico policial, reconociendo su trayectoria, dedicación y el legado dejado a las nuevas generaciones de efectivos.

Como cierre de la ceremonia, las autoridades llevaron adelante el tradicional corte de cintas, dejando oficialmente inauguradas las instalaciones, para luego recorrer el edificio junto a los presentes.

Con esta incorporación, la Policía del Neuquén continúa fortaleciendo su infraestructura y capacidad logística.

En la ceremonia de ayer estuvo el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín, diputada Yamila Hermosilla, integrantes del Consejo Asesor Superior, director provincial de Seguridad Hugo Capozzoli, el director Seguridad de La Comarca comisario mayor Franco Corzo, el rector del Departamento Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co, comisario inspector Blanco, junto a oficiales superiores, oficiales jefes, personal policial e invitados especiales.