El Sindicato de Petroleros invertirá en estructura de salud para sus afiliados en Cinco Saltos

El proyecto se desarrollará sobre un predio de más de 3.200 metros cuadrados adquirido recientemente por la organización sindical

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa pondrá en marcha en Cinco Saltos un importante complejo de salud y servicios comunitarios que incluirá una farmacia, consultorios médicos, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y una base operativa para una ambulancia de alta complejidad.

El proyecto se desarrollará sobre un predio de más de 3.200 metros cuadrados adquirido recientemente por la organización sindical y fue concebido para brindar atención y servicios a toda la comunidad.

La iniciativa fue presentada este lunes durante una recorrida por el terreno encabezada por el secretario general, Marcelo Rucci; el secretario general adjunto, Ernesto Inal; el presidente de la Mutual MEOPP, Guillermo Leiton; y el delegado para Río Negro,, Fernando Valenzuela, quienes destacaron que la obra representa el cumplimiento del compromiso asumido por el Sindicato con la ciudad y el inicio de una inversión estratégica destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria y comunitaria de la localidad.

Fernando Valenzuela expresó que el proyecto marca un momento trascendente para Cinco Saltos y destacó que la etapa de planificación ya se encuentra muy avanzada.

“Es un avance muy importante para nuestros afiliados, para la familia petrolera y para toda la comunidad. Este terreno representa el comienzo de un proyecto que ya tiene sus lineamientos prácticamente definidos y que empieza a hacerse realidad”, sostuvo.

Por su parte, Ernesto Inal remarcó el significado que tendrá la obra para una ciudad que necesita ampliar su oferta de servicios de salud. “Cinco Saltos esperaba desde hace mucho tiempo una inversión de estas características. Este proyecto nace de un compromiso asumido con la comunidad y hoy comienza a concretarse. Significa generar más oportunidades de atención y acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura que estará al servicio de los vecinos”, afirmó.

Durante la recorrida, Marcelo Rucci confirmó que el complejo contará con una farmacia, consultorios médicos y un Salón de Usos Múltiples destinados a ampliar el acceso a servicios esenciales y generar un nuevo espacio de encuentro para la comunidad.

“Queremos aportar herramientas concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Tenemos un enorme cariño por Cinco Saltos y asumimos el compromiso de acompañar su crecimiento con obras que sean útiles para toda la ciudad”, expresó.

El secretario general anunció además que una de las nuevas ambulancias de última generación que incorporará el Sindicato tendrá base permanente en Cinco Saltos. La unidad reforzará la atención de emergencias en la ciudad y brindará cobertura sobre todo el corredor de la Ruta Nacional 151, fortaleciendo la capacidad de respuesta sanitaria en una de las vías más importantes de la región.

“La salud ocupa un lugar central en nuestro trabajo. Por eso decidimos que una de las nuevas ambulancias preste servicio desde Cinco Saltos, para responder con tecnología de alta complejidad a las necesidades de la comunidad y de quienes transitan diariamente la Ruta 151”, señaló Rucci.

El dirigente confirmó que, una vez concluidos los proyectos ejecutivos y cumplidos los procesos administrativos correspondientes, el objetivo es iniciar la construcción de la obra en el menor plazo posible.

Con esta inversión, el Sindicato de Petroleros Privados reafirma su compromiso con Cinco Saltos y continúa ampliando una red de infraestructura sanitaria y comunitaria que acerca servicios de calidad, fortalece la atención de emergencias y genera espacios pensados para mejorar la vida de toda la comunidad.