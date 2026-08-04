Pueblo Nuevo celebrará el día de las infancias en la plaza, este próximo sábado

Desde la comisión vecinal del barrio Pueblo Nuevo se organizó una celebración para los pequeños, que se hará en la plaza Ceferino Namuncurá.
La presidenta, Erica Matus, explicó que en años anteriores se hacía en la avenida Eduvina Godoy pero que en esta ocasión será en la plaza principal del barrio.
Se espera buen tiempo para la celebración, que será el sábado 8, de 16 a 20. “Esperamos que mucha gente venga a disfrutar, tendremos chocolate, juegos, premios y un show musical”, contó la vecinalista.