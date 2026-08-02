Merendero Estrellita invita a una nueva jornada con merienda y ropero solidario, en Cutral Co

El Merendero Estrellita realizará este domingo 2 de agosto, a partir de las 15:00 horas, una nueva jornada de encuentro destinada a niños, familias y vecinos del barrio, con el objetivo de compartir una tarde de recreación, solidaridad y acompañamiento comunitario.
Durante la actividad se ofrecerá una merienda para los asistentes y se desarrollarán distintas propuestas recreativas, entre ellas espacios de conversación, juegos y momentos de esparcimiento para todas las edades.
Además, continuará funcionando el Ropero Solidario, una iniciativa que pone a disposición de la comunidad ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos, brindando una alternativa de ayuda para quienes más lo necesitan.
La convocatoria tendrá lugar en el barrio Monte Hermoso, calle Dionisio Laz, Lote 6, y desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta que busca fortalecer los lazos de solidaridad y encuentro entre los vecinos.