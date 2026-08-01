Plaza Huincul fue sede del encuentro provincial de cierre del Programa Intel® AI for Youth 2026

Participaron equipos de Plaza Huincul, San Patricio del Chañar, Villa La Angostura y Junín de los Andes.

El Centro Cultural Gregorio Álvarez recibió a estudiantes, docentes y equipos de Plaza Huincul, San Patricio del Chañar, Villa La Angostura y Junín de los Andes, quienes compartieron los proyectos desarrollados durante el programa Intel® AI for Youth 2026.

Durante la jornada, los participantes presentaron propuestas nacidas de la identificación de problemáticas de sus propias comunidades y de la búsqueda de soluciones innovadoras mediante el uso de la inteligencia artificial, la programación y otras tecnologías, demostrando cómo el conocimiento puede transformarse en herramientas para mejorar la realidad de cada localidad. Las delegaciones de Junín, Plaza Huincul y Villa La Angostura accedieron a la instancia nacional.

El encuentro fue organizado por la Red Neuquina de Robótica e Innovación, junto a ANIDE (Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo) y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, con el propósito de acercar a las juventudes a las nuevas tecnologías, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación con impacto territorial.

Que Plaza Huincul haya sido elegida como sede de este cierre provincial reafirma el compromiso de la ciudad con la educación, la innovación y la formación de las nuevas generaciones, acompañando iniciativas que preparan a nuestros jóvenes para los desafíos del futuro.