Copelco incorporó dos estaciones meteorológicas

Con el objetivo de obtener información climática precisa y en tiempo real

Copelco incorporó dos estaciones meteorológicas automáticas de última generación con el objetivo de obtener información climática precisa y en tiempo real, una herramienta que permitirá optimizar la planificación operativa, fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos que puedan afectar la prestación de los servicios que brinda la cooperativa.

Los nuevos equipos fueron instalados estratégicamente para monitorear de manera permanente las condiciones meteorológicas de Cutral Co y Plaza Huincul. A través de sensores de alta precisión, las estaciones registran variables como temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitaciones, presión atmosférica y otros indicadores fundamentales para el seguimiento del estado del tiempo.

La información obtenida se actualiza de forma continua y constituye una herramienta de apoyo para la toma de decisiones operativas, especialmente durante eventos climáticos adversos como fuertes vientos, lluvias intensas, heladas o tormentas. De esta manera, Copelco podrá anticipar situaciones que puedan afectar la infraestructura de los servicios, coordinar con mayor eficiencia las tareas de mantenimiento y reducir los tiempos de respuesta ante contingencias.