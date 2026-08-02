Choque en la Ruta 7: dos conductores dieron positivo de alcoholemia

El conductor del Toyota arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol

Un nuevo siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del ex peaje, en el tramo que une Neuquén con Centenario. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 y generó importantes demoras en la mano con dirección hacia Centenario.

Según informaron fuentes policiales, un Toyota Corolla impactó por alcance contra un Renault Sandero Stepway. Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron daños materiales, aunque no fue necesario interrumpir totalmente la circulación mientras trabajaban los efectivos de Tránsito Villa Obrera.

Tras el impacto, los dos conductores, de 27 y 31 años, fueron sometidos al test de alcoholemia. Los resultados confirmaron que ambos manejaban bajo los efectos del alcohol, pese a que en Neuquén rige la normativa de Alcohol Cero al volante.

El conductor del Toyota arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación considerada muy elevada y que multiplica considerablemente el riesgo de protagonizar un siniestro vial. En tanto, el conductor del Renault registró 0,68 g/l y, además, se constató que circulaba sin el seguro obligatorio.

Como consecuencia de las infracciones, ambos fueron multados y se les retuvieron las licencias de conducir, las cuales quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Centenario.