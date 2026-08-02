Huincul: Recreo Comunitario llega al barrio Centenario

Podrán disfrutar de juegos, deportes y diversas actividades recreativas

Plaza Huincul, a través de la secretaría de Gobierno, llevará adelante una nueva edición del programa Recreo Comunitario, una propuesta gratuita destinada a fortalecer el encuentro entre vecinos mediante actividades recreativas, deportivas y culturales.

La jornada se realizará este domingo 2 de agosto, de 15 a 18 horas, en la sede vecinal del barrio Centenario, ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Mérida.

Durante la tarde, niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de juegos, deportes y diversas actividades recreativas, en un espacio pensado para compartir en familia y fomentar la participación comunitaria. La iniciativa busca promover la integración entre los vecinos y generar ámbitos de recreación en los distintos barrios de la ciudad.