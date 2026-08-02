El viento marcará el domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó para este domingo 2 de agosto una jornada con cielo parcialmente nublado y condiciones ventosas en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.

Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 13 °C durante la tarde, mientras que la mínima será de 0 °C en horas de la mañana.

Respecto al viento, durante el día se esperan velocidades de hasta 52 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Por la noche, el viento disminuirá su intensidad, con velocidades cercanas a los 42 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 54 kilómetros por hora.

En el plano astronómico, la Luna se encontrará en su fase menguante (balsámica) y, durante la jornada, realizará su transición desde el signo de Piscis hacia Aries.