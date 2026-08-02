Cinco vehículos chocaron en Neuquén: un conductor dio positivo de alcoholemia

Frente al supermercado mayorista Makro

Un fuerte accidente vial se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Neuquén y tuvo como escenario la intersección de Avenida General Mosconi (ex Ruta 22) y calle El Cholar, frente al supermercado mayorista Makro.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:15 y tuvo como protagonistas a cinco vehículos. Según informó la comisario Solano, todos los conductores involucrados eran hombres de entre 33 y 44 años.

El hecho se inició cuando un Volkswagen Bora que circulaba por Avenida Mosconi en sentido este impactó contra varios vehículos que se encontraban detenidos en el semáforo en dirección oeste. En la colisión quedaron involucrados una Volkswagen Amarok, un Chevrolet Prisma, un Chevrolet Classic y una Toyota Hilux.

De acuerdo con la información policial, el Chevrolet Classic terminó impactando contra la Toyota Hilux, que fue desplazada unos 37 metros producto del golpe.

Personal de la División Tránsito y del SIEN acudió al lugar para asistir a los involucrados y realizar los controles correspondientes. Los test de alcoholemia dieron negativo en todos los conductores, excepto en quien manejaba el Volkswagen Bora, quien arrojó un resultado positivo de 1,5 gramos de alcohol en sangre.

El conductor, oriundo de Plottier, además no contaba con documentación al momento del procedimiento, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo y se labró la infracción correspondiente.