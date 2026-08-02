Cutral Co: el barrio Centro Sur invita a participar de clases gratuitas de tejido

El barrio Centro Sur abrió la convocatoria para participar de sus clases gratuitas de tejido, una propuesta destinada a vecinos y vecinas que deseen aprender esta técnica, compartir un espacio recreativo y desarrollar nuevas habilidades.
Las clases se dictan todos los lunes, de 15 a 17 horas, en la sede de Centro Sur, y estarán a cargo de la profesora Isabel. La actividad es abierta a la comunidad y no tiene costo de inscripción. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 299 423-3148.