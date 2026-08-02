Cutral Co: el barrio Centro Sur invita a participar de clases gratuitas de tejido

Las clases se dictan todos los lunes

El barrio Centro Sur abrió la convocatoria para participar de sus clases gratuitas de tejido, una propuesta destinada a vecinos y vecinas que deseen aprender esta técnica, compartir un espacio recreativo y desarrollar nuevas habilidades.

Las clases se dictan todos los lunes, de 15 a 17 horas, en la sede de Centro Sur, y estarán a cargo de la profesora Isabel. La actividad es abierta a la comunidad y no tiene costo de inscripción. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 299 423-3148.