Cutral Co: abren turnos para esterilizaciones gratuitas de gatos

La dirección de Zoonosis anunció la apertura de nuevos turnos para realizar esterilizaciones gratuitas de felinos durante el mes de agosto. La atención se desarrollará en horario de tarde y estará destinada exclusivamente a gatos y gatas.
Las jornadas se llevarán adelante en la sede de la dirección de Zoonosis, ubicada en Lago Auquinco 55, barrio Parque Este.
Los turnos disponibles corresponden a los días 3, 4, 10, 11, 18, 19, 24, 25 y 31 de agosto.
Desde el área indicaron que quienes deseen acceder al servicio deberán solicitar previamente un turno comunicándose por WhatsApp al 299 6846219.