Abren las inscripciones para el curso gratuito de AutoCAD 2D para gasistas en Plaza Huincul

El curso dará inicio el 3 de agosto

El Centro de Formación Profesional N.º 4 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de AutoCAD 2D para Gasistas, una propuesta de capacitación gratuita destinada a quienes deseen adquirir herramientas para la elaboración de planos de instalaciones de gas domiciliario.

El curso dará inicio el 3 de agosto y se dictará todos los lunes, en el horario de 18:30 a 22:00, en las instalaciones del Centro de Formación Profesional N.º 4, ubicado en calle Azucena Maizani N.º 670 (ex Talleres EPET N.º 10).

Durante la capacitación, los participantes aprenderán a utilizar AutoCAD 2D, interpretar planos, dibujar instalaciones de gas y elaborar planos domiciliarios, contenidos orientados a fortalecer la formación técnica y mejorar las oportunidades laborales en el rubro.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI.

Acta de nacimiento.

Certificado de estudios alcanzados.

La propuesta es totalmente gratuita y cuenta con el aval del Consejo Provincial de Educación, lo que garantiza la calidad académica de la capacitación.