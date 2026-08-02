Vélez Sarsfield buscó talentos en Cutral Co

La actividad fue impulsada por la Peña Vélez Comahue y contó con el acompañamiento de la Municipalidad

El Parque de la Ciudad de Cutral Co fue escenario este sábado de una jornada de captación de talentos organizada por el Club Atlético Vélez Sarsfield, con la participación de jóvenes futbolistas de distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

La actividad fue impulsada por la Peña Vélez Comahue y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Cutral Co. La convocatoria estuvo destinada a jugadores de las categorías 2013 a 2018, quienes tuvieron la oportunidad de ser evaluados por integrantes del área oficial de captación del club porteño.

El coordinador general de Fútbol Masculino de Captación Oficial de Vélez, Carlos Narvaiz, explicó que durante las pruebas se busca identificar “la técnica individual, la personalidad y la inteligencia” de cada jugador, aspectos fundamentales para el seguimiento de futuros talentos.

“Si detectamos un talento lo invitamos a entrenar con la división de su edad, a jugar algún torneo y a conocer el mundo Vélez”, señaló Narvaiz.

Desde la organización destacaron la amplia participación de chicos provenientes de diferentes ciudades de la región. El vicepresidente de la Peña Vélez Comahue, Edgar Velo, afirmó que “estamos cumpliendo un sueño al traer a Vélez a Cutral Co” y resaltó la presencia de jóvenes de localidades como General Roca, Cipolletti, Centenario y Cinco Saltos.