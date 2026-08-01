La audiencia pública por el proyecto de GNL se hará en Plaza Huincul

Hay que inscribirse previamente y podrán exponer durante 10 minutos.

La audiencia pública por el proyecto de Gas Natural Licuado fue fijada para el 10 de septiembre, a las 11 en Plaza Huincul. El lugar elegido es el hotel Antu Malal, frente a las rutas provincial N° 17 y la nacional 22.

La convocatoria es para vecinos radicados en el área Meseta Buena Esperanza I y II, donde se desarrollará el proyecto Argentina LNG. También lo podrán hacer todos los interesados en el tema, aunque hay que anotarse.

Se especificó que la audiencia pública será no vinculante. Según se publicó en el Boletín Oficial, a través de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, será presencial.

Los asistentes autorizados podrán expresarse sobre el estudio de impacto ambiental de planta integrada de tratamiento de gas natural y facilidades asociadas, Argentina LNG.

El tiempo para exponer de cada participante autorizado será de 10 minutos y podrá referirse exclusivamente al estudio de impacto ambiental. Dos días hábiles, antes de la audiencia se cerrará el registro de inscripción para participar de la audiencia. Se labrará un acta con las ponencias para que las autoridades competentes lo puedan tener a la vista.

El plan de gestión ambiental será a los fines de prever las medidas generales a aplicarse y las medidas preventivas y mitigadoras específicas del estudio de impacto ambiental. Se indicó que el estudio puede ser consultado en el enlace: https://cloud.neuquen.gov.ar/s/xggohRSVjRVHjAe.

El registro para la inscripción como asistente y el obligatorio como expositor para la audiencia está abierto. Se deben anotar en el enlace: https://forms.gle/J1EBMN4XXeQ7PfkP7.

El proyecto consiste en la construcción de una planta integrada de tratamiento de gas (IGTP). Su montaje y operación en 525 hectáreas. Está previsto la ejecución y acondicionamiento de 174,9 hectáreas para el soporte de la infraestructura.

La planta propiamente dicha ocupará una superficie con caminos de servicio y puesto de control, por fuera del alambrado perimetral de la instalación. Habrá un predio de antorchas y un área destinada a las facilidades constructivas temporales.

Desde la ruta 17 se construirá un camino de acceso a la planta; un sistema de captación y transporte de agua fresca desde el río Neuquén. Incluirá el montaje y operación de un sistema de captación de agua y transporte (ducto) y su camino de acceso. El acueducto tendrá aproximadamente 15,8 kilómetros de largo y de 20 pulgadas de diámetro y el sistema eléctrico que permita alimentarlo.

La planta se dividirá en dos bloques principales. El primero incluirá las instalaciones de recepción de gas, separadores, tratamiento y almacenamiento de condensados, tratamiento, almacenamiento e inyección de agua de producción. El segundo bloque, contendrá las unidades de tratamiento de gas, las áreas de servicios y los edificios.

En el caso que las personas interesadas tengan inconvenientes para acceder al estudio ambiental o por problemas con la inscripción, pueden concurrir a la mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, que funciona en Antártida Argentina 1.245, C.A.M., Módulo 2, Piso 2 de Neuquén.

Los días hábiles administrativos en los horarios de 08:00 a 15:00, o comunicarse al 4495771/4494764 o por correo electrónico: mesaentradasambiente@neuquen.gov.ar; o por aplicación WhatsApp al 2993265994.