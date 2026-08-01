Plaza Huincul: Siguen llegando camiones por la Ruta 22 y la 17

Están en el Pasaje Velo, en el expredio del ferrocarril.

Los camiones que transportan cargas diversas y esperan atravesar la frontera hacia Chile por el paso Pino Hachado, están también en Plaza Huincul.

En la Ruta 22, frente Defensa Civil de Plaza Huincul, el personal les advierte los guía sobre cómo acceder al pasaje Velo, en el expredio del ferrocarril.

Allí están estacionados y se dispusieron baños químicos. Hay otros que llegan por Añelo, desde la Ruta 17 y son guiados hasta ingresar a avenida Azucena Maizani para ocupar su lugar.

Esta mañana se habilitó el paso Pino Hachado a partir de las 11. De todos modos, es por algunas horas.

Una vez que se habilita el tránsito, comienzan a moverse hacia Cutral Co. Luego siguen hasta Zapala y finalmente a Las Lajas.

En Cutral Co, en tanto, hay alrededor de 400. En el Parque de la Ciudad está el dispositivo del SIEN que realiza las atenciones de los transportistas que lo requieran.

Además pueden acceder a las duchas y cargar agua caliente y fría. El sindicato de Camioneros está junto al personal de Protección Civil que tiene un tráler instalado desde el primer día. Aquí se los ordena y cuando desde Policía se anuncia que pueden avanzar, salen 50 vehículos.

El resto se reacomoda y avanza en la fila. “El límite son 400 camiones”, explicó Sandro Botrón.