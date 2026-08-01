Megaoperativo en Cutral Co y Huincul: hubo 10 allanamientos y ocho demorados por microtráfico

Los procedimientos se concretaron por el personal de División Antinarcóticos de la Comarca.

Un gran despliegue policial que concretó la división Antinarcóticos de la Comarca, permitió este viernes 31 de julio de 2026 un megaoperativo contra el microtráfico en Cutral Co y Plaza Huincul.

Las diligencias, que se extendieron hasta la noche, resultaron en la desarticulación de varios puntos de venta de estupefacientes que operaban en diversos barrios de la zona, con la modalidad de microtráfico.

Según se informó, la investigación, que se extendió por 80 días, se originó tras recibir información sobre un presunto punto de venta en una vivienda de Plaza Huincul.

Mediante tareas de vigilancia, los efectivos confirmaron que el domicilio funcionaba como una boca de expendio bajo la modalidad de microtráfico. Con el avance de las pesquisas, se logró vincular otras viviendas en ambas ciudades, incluyendo un minimercado en Plaza Huincul que era utilizado como fachada para la comercialización de drogas.

La fiscalía a través de su jefe Gastón Liotard, autorizó diez allanamientos. Como resultado del operativo, ocho personas fueron aprehendidas (cinco mujeres y tres hombres), quienes quedaron a disposición de la fiscalía interviniente y vinculadas formalmente a la investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Para garantizar el éxito del operativo, se movilizaron más de 80 efectivos policiales, pertenecientes a todas las divisiones de Antinarcóticos de la provincia, con el apoyo del Grupo Especial GEOP, el Comando Radioeléctrico, la División Tránsito de Plaza Huincul y el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de Neuquén Capital.

Qué se secuestró:

Durante los procedimientos, la policía logró incautar una importante cantidad de sustancias y elementos relacionados con la actividad ilícita: más de 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína y casi 200 gramos de cannabis sativa.

Una suma cercana a los 14 millones de pesos argentinos y 300 dólares. Se procedió al secuestro de tres rodados vinculados a la causa.

Además, se incautaron numerosos teléfonos celulares y balanzas de precisión.