Autos 0 kilómetro en Cutral Co: deberán ser inscriptos en Recaudaciones

La dirección de Recaudaciones atiende de 8 a 13.

Desde la secretaría de Hacienda del municipio cutralquense se dio a conocer una información para las personas que adquirieron vehículos 0 kilómetro.

Se indicó que aquellos que f ueron adquiridos en esa condición por transferencia de titularidad o por cambio de radicación a la ciudad de Cutral Co, deberán realizar el alta correspondiente ante la dirección de Recaudaciones.

Se indicó que este trámite es obligatorio y permitirá contar con la habilitación municipal correspondiente, evitando inconvenientes y posibles sanciones, incluido el secuestro del vehículo por circular sin la documentación municipal requerida.

Desde la dirección de Recaudaciones atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en Sarmiento 145, donde los contribuyentes podrán realizar el trámite y efectuar las consultas que consideren necesarias.