“Patuco” Quiñiñiri tuvo su homenaje en la sesión de la Legislatura

La diputada Yamila Hermosilla recordó la vida del vecinalista y militante político de Cutral Co, en la última sesión.

En la última sesión de la Legislatura, la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad) rindió un homenaje a Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri.

“Fue un gran referente social de Cutral Co, un gran compañero, un militante de causas justas. Un militante del Movimiento Popular Neuquino, su partido al que amaba, y al que le enseñaba, al que le abría las puertas a los jóvenes y que no quería que dejara de existir nunca, fue un gran amigo”, dijo emocionada Hermosilla.

Repasó una serie de gestiones y logros para el barrio Pampa. “Lo que más lo destaca fue su gestión como vecinalista. Durante 25 años fue presidente de su barrio. Decía que ése era el único bastión del MPN”, apuntó.

Hermosilla recordó la gestión para poner en marcha un refugio para aquellas personas que estaban en situación de vulnerabilidad.

“Vivió para servir y para que en su barrio todo el mundo pudiera estar un poquito mejor. Ganó el respeto de propios y ajenos. Era respetado por los dirigentes y militantes del MPN, los propios, pero también los ajenos”, mencionó.

“Hay personas que ocupan cargos en la vida y hay personas que ocupan el corazón de una comunidad”, mencionó y cerró al decir que el legado que dejó estará en la memoria colectiva de la comunidad.