Encontraron a un adulto mayor sin vida, en Plaza Huincul

No tenía signos de violencia.

Un adulto mayor fue hallado sin vida en el zona sur del ejido urbano de Plaza Huincul. Se constató que no presentaba signos de violencia o criminalidad, por lo que una vez realizados los trámites de rigor fue entregado a sus familiares.

Se confirmó que la persona estaba en situación de vulnerabilidad y fue hallado en una construcción situada en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. La Policía realizó los primeros peritajes en el lugar, se constató que su muerte no obedeció a un hecho de violencia o criminalidad, por lo que se dispuso la entrega a sus familiares.

El hecho fue advertido en la noche del viernes, tal como se confirmó desde la fiscalía.