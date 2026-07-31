Vélez Sarsfield realizará una captación de jugadores en Cutral Co

Se realizan mañana por la mañana y se extienden a la tarde

El Club Atlético Vélez Sarsfield llevará a cabo una jornada de captación de futbolistas en la ciudad de Cutral Co el próximo sábado 1 de agosto. La actividad se desarrollará en las instalaciones de la cancha del Club Social y Deportivo Alianza.

El evento está organizado por la Peña Vélez Comahue en conjunto con la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Cutral Co. La convocatoria está dirigida a jugadores de las categorías comprendidas entre 2013 y 2018.

Cronograma de pruebas por categorías:

10:00 hs: Categoría 2013.

Categoría 2013. 11:00 hs: Categoría 2014.

Categoría 2014. 12:00 hs: Categoría 2015.

Categoría 2015. 16:00 hs: Categoría 2016.

Categoría 2016. 17:00 hs: Categoría 2017.

Categoría 2017. 18:00 hs: Categoría 2018.

Requisitos y recomendaciones para los aspirantes: Los jugadores deben presentarse en la mesa de control con su DNI una hora antes del horario fijado para su prueba. En cuanto a la vestimenta, se requiere asistir con ropa deportiva cómoda, siendo obligatorio el uso de medias largas y canilleras. Se permite el uso de botines o zapatillas de fútbol 5.

Asimismo, cada participante debe llevar su propia botella para hidratación. Se informó que los padres podrán permanecer en los sectores habilitados del predio, pero no tendrán permitido el ingreso al campo de juego.

Para inscripciones o consultas, la organización dispuso el número telefónico 299 6031102, a cargo de Juan José Vassellati.