Nuevas aulas para formar docentes en Cutral Co, inauguran la ampliación del IFD 14

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de inauguración.

El Instituto Superior de Formación Docente 14 ofrece la oportunidad de cursar los profesorados en Lengua y Literatura, Matemática, Geografía, Física, Química, Biología y Filosofía y desde hace pocos años cuenta con un edificio propio.

A poco de inaugurarse, se comenzó la nueva obra, la ampliación, para albergar a los cientos de alumnos y alumnas que buscan sumarse a la enseñanza de materias en los CPEM y las EPET.

Esta institución genera la llegada de estudiantes de toda la provincia y también brinda una oportunidad a los jóvenes de Cutral Co y de Plaza Huincul.

La ampliación realizada contempla la construcción de dos nuevas naves, dispuestas en “L” y ubicadas en sentido contrario a la actual estructura. El diseño dispuesto habilitará un patio interno central, pensado a modo de espacio de articulación de actividades institucionales y de encuentro de la comunidad. El mismo se adosó al edificio original de 1.200 metros cuadrados, que también poseía la misma forma, mejorando la circulación.

El sector que se inaugura tiene una superficie cubierta de 650 metros cuadrados y sumará cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y personal -incluyendo un baño accesible- oficinas administrativas, preceptoría, biblioteca y espacios de tránsito.

Se realizó una readecuación del acceso, adecuaciones en sanitarios, incorporación de parasoles en aulas hacia el sector norte, y se optimizaron las condiciones de ventilación e iluminación con renovación de aberturas.

Esta mañana se hizo el acto de inauguración con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco. La obra se hizo con fondos de la provincia y con ejecución del municipio.

El intendente Rioseco recordó que la institución tuvo muchos problemas de infraestructura. “Para nosotros es central la educación pública. La educación pública como provincia soberana, como seres humanos que ocupamos un territorio es fundamental. Es la que llevó a la Argentina a tener grandes reconocimientos, la que llevó a la Argentina a construir una clase media en ascenso, es la que llevó a la Argentina a abrir oportunidades a nuestros jóvenes a partir del acceso gratuito a la educación”, dijo el intendente.

Y el gobernador Figueroa resaltó la gestión en Educación que permite la construcción de nuevos espacios educativos. “Si les damos (a los neuquinos) educación, les damos libertad. Eso es la verdadera libertad. El no depender de nadie, el poder pensar cada uno con su línea de razonamiento y dentro de ese pensar en cada uno con su línea de pensamiento, nosotros elegimos vivir de esta manera”, dijo en su discurso.

Y recordó que hace pocos meses se inauguró el nuevo edificio de la escuela 22. “Estamos trabajando en la ampliación de la EPET 1 con un gimnasio, pero lo que es importante es que vamos a hacer en Cutalco un nuevo CPEM y una nueva EPET porque estamos convencidos que tenemos que edificar todo lo que viene y lo que viene es bueno”.