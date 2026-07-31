Rucci y Godoy quieren fortalecer la representación sindical en la política

Los representantes de ambos gremios se reunieron para establecer una agenda de trabajo conjunta

Los dirigentes Marcelo Rucci y César Godoy mantuvieron una reunión con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunta entre sus sectores. El encuentro se centró en la premisa de que los trabajadores deben ocupar espacios en los ámbitos políticos, ya que es allí donde se define su futuro.

Durante el diálogo, ambos referentes abordaron temas vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento proyectado para la provincia de Neuquén. Godoy manifestó que el encuentro permitió alcanzar puntos en común que fortalecen la relación entre los sindicatos.

Desde el año pasado, las organizaciones trabajan en la conformación de un bloque sindical que integre a más gremios de toda la provincia. Esta iniciativa busca consolidar la representación que el sector tiene actualmente en la Legislatura provincial.

Además de la presencia legislativa, los dirigentes informaron que planean avanzar sobre la conducción de las intendencias en diversas localidades neuquinas. Según indicaron, el trabajo conjunto permite una mejor preparación para los desafíos políticos y sociales de la región.