Plaza Huincul dictará el profesorado de Educación Técnica Profesional

Hoy se firmó el convenio entre Provincia y el municipio huinculense. La inscripción estará abierta hasta el 10 de agosto.

Hoy, el intendente Claudio Larraza participó, junto al gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa de la firma del convenio que permitirá la implementación del Profesorado de Educación Técnico Profesional en la ciudad.

La firma se llevó a cabo en la jornada donde también se inauguró la ampliación de las instalaciones del IFD Nº 14 de Cutral Co.

El acuerdo contempla que Plaza Huincul sea sede de una nueva propuesta formativa, que busca ampliar las oportunidades de capacitación y fortalecer la formación docente vinculada a la educación técnica.

La carrera tendrá una duración de tres años y se dictará en las instalaciones de la Subsecretaría de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul.

El jefe comunal, Claudio Larraza destacó la importancia de continuar impulsando políticas vinculadas a la educación y la formación de cara a los desafíos y oportunidades que se proyectan para la ciudad.

“Estas decisiones hablan claramente de nuestro futuro. Nos preparamos para que Plaza Huincul sea parte del desarrollo del GNL en Neuquén y apostamos por la educación y la formación de quienes van a capacitar y educar a las próximas generaciones”, expresó.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa remarcó el valor de la educación como herramienta fundamental para construir el futuro y la importancia de generar espacios que permitan fortalecer y priorizar la formación.

“El mejor futuro siempre es con la educación y es importante generar espacios para darle prioridad. Somos la provincia argentina que más invierte en educación pública, tanto en infraestructura y establecimientos educativos como en políticas destinadas a acompañar a cada estudiante ”, dijo.

Al actó concurrió la subsecretaria de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul, Soledad Almendra, responsable del área, junto a autoridades provinciales, educativas y municipales.

El Profesorado está destinado a personas que posean título secundario técnico y que se encuentren ejerciendo la docencia en una escuela técnica. La cursada se desarrollará los viernes en turno vespertino y los sábados de 9 a 18 h. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto, mientras que el inicio de clases está previsto para el 4 de septiembre.

Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción a través de un formulario Google.

La propuesta será dictada y avalada por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén, mediante un trabajo articulado entre el gobierno provincial, el Ministerio de Educación y la municipalidad de Plaza Huincul.

Provincia tendrá a su cargo la conformación y el acompañamiento del equipo docente y administrativo, además de la responsabilidad académica de la carrera. Por su parte, el municipio dispondrá las instalaciones y los recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la propuesta formativa.