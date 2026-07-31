Trabajadores petroleros se quedan varados por la lluvia ¿quiénes pasan y quiénes hacen permanencia?

Los trabajadores de perforación y servicios críticos salen con vehículos 4 x 4 y los demás hacen permanencia

La intensidad de las lluvias de los últimos días generó múltiples inconvenientes para el traslado de los trabajadores petroleros cerca de Añelo y de Cutral Co/Plaza Huincul.

Comenzaron a circular fotografías y videos de trabajadores intentando salir de los yacimientos en los vehículos tipo traffic pero que no lo conseguían por el barro. La zona tiene zonas muy arcillosas y también hay desniveles donde se acumuló el agua.

Se explicó desde el Sindicato de Petroleros que la situación es generalizada, que ocurrió en muchos yacimientos de la cuenca neuquina.

Para estos casos los trabajadores se dividen en dos categorías:

Trabajadores de servicios críticos de perforación, fractura, pulling y workover se trasladan con camionetas 4 x 4 para que lleguen a destino

Trabajadores de servicios no críticos si no pueden salir, hacen permanencia en el lugar de trabajo, se le respetan las doce horas de descanso.

La situación fue compleja en varios yacimientos, en Sierra Barrosa y otras áreas cercanas a Añelo.