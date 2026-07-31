Cutral Co: en qué consiste el nuevo sistema de “multeo” que aplicará el municipio

Estará en marcha el 10 de agosto. Se busca avanzar hasta eliminar las infracciones de papel.

Desde el municipio cutralquense se presentó el sistema Multeo, una nueva herramienta digital que simplifica la confección de las actas de infracción, agiliza el procedimiento y facilita el pago de las multas.

Fue este jueves. Se anunció que la implementación de este sistema permitirá avanzar progresivamente hacia la eliminación de las actas en papel.

De todos modos, durante una primera etapa, convivirán con el sistema tradicional. La herramienta será utilizada por personal de Tránsito, la Subsecretaría de Comercio, la Dirección de Transporte y Saneamiento.

Este sistema comenzará a utilizarse desde este viernes en una etapa de prueba y quedará implementado de manera oficial el 10 de agosto.

Se indicó que el Multeo funciona a través de un dispositivo tipo posnet que permite al inspector confeccionar el acta de manera inmediata, tomar una fotografía de la infracción como respaldo e imprimir un ticket con los datos del vehículo, del infractor y un código QR, mediante el cual la multa podrá abonarse de forma rápida utilizando cualquier medio de pago.

Al respecto, la jueza municipal de Faltas, Ana Stempin, explicó que “con este sistema, las actas dejarán de confeccionarse en papel y la infracción quedará registrada y notificada de manera inmediata. De esta forma, se evitarán las demoras que existían con el sistema anterior para el ingreso y procesamiento de las infracciones”.

Además, dijo que “las notificaciones a los infractores se realizarán a través de correo electrónico y WhatsApp, mientras que el pago de las multas se dirigirá directamente a la municipalidad de Cutral Co”.