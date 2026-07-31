El programa Intel AI for Youth 2026 cierra en Plaza Huincul

Promueve el acercamiento de estudiantes a las herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en la resolución de desafíos reales.

Este sábado 1 de agosto, de 11 a 15 horas, el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul será sede del Encuentro Provincial de Cierre del Programa Intel AI for Youth 2026, una jornada destinada a compartir proyectos y reconocer el talento de las juventudes neuquinas que impulsan la innovación a través de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

La actividad es organizada por la Red Neuquina de Robótica e Innovación junto a ANIDE (Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo) y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en el marco del programa que promueve el acercamiento de estudiantes a las herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en la resolución de desafíos reales.

Durante el encuentro, los participantes expondrán los proyectos desarrollados a lo largo del año, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en programación, innovación y uso responsable de la inteligencia artificial. Además, la jornada permitirá el intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes y referentes tecnológicos de distintas localidades de la provincia.