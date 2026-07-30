Se realizó el encuentro regional sobre cáncer de cuello de útero en Plaza Huincul

Se expusieron los avances alcanzados y las estrategias previstas para fortalecer la detección temprana de la enfermedad

El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante en Plaza Huincul un encuentro regional destinado a fortalecer la línea de cuidado para el abordaje del cáncer de cuello de útero. La jornada reunió a referentes provinciales y regionales con el objetivo de avanzar en estrategias que permitan mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a los tratamientos.

Durante el encuentro participaron Carla Pérez Fernández, directora general de Implementación del Plan Provincial de Salud; Marcia Godoy, integrante del Departamento de Prevención de Tumores; Sole Rey, del área de Información y TICs del Plan Provincial de Salud; y Gervasio Claverie, del área de Información y Gestión del mismo programa.

Por la Región Sanitaria estuvo presente la doctora Florencia Auzmendi, coordinadora general del Plan Provincial junto a hospitales dependientes, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del sistema de salud para garantizar una atención integral, oportuna y equitativa en todo el territorio provincial.

Durante la jornada se expusieron los avances alcanzados y las estrategias previstas para fortalecer la detección temprana de la enfermedad, optimizar los circuitos de atención y consolidar el acceso de las pacientes a los servicios de salud.