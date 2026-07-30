La capilla Nuestra Señora de Belén celebrará una misa con bendición de enfermos

Mañana viernes 31 de julio

La comunidad de la capilla Nuestra Señora de Belén invita a participar de una misa con bendición de enfermos, que se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio en el barrio Centenario de Plaza Huincul.

La jornada comenzará a las 17:30 horas con un espacio de alabanzas, mientras que a las 18:00 horas se celebrará la santa misa, durante la cual se impartirá la bendición especial destinada a las personas enfermas y a quienes atraviesan situaciones de salud.

La celebración tendrá lugar en la capilla Nuestra Señora de Belén, ubicada en el barrio Centenario de Plaza Huincul, y está abierta a toda la comunidad.