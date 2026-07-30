Avanza el proyecto para llevar energía eléctrica a la Manzana T de barrio Norte, de Plaza Huincul

Un sector habitado desde hace más de 40 años dentro del Octógono Fiscal de YPF

Plaza Huincul inició las gestiones para concretar una obra esperada desde hace más de cuatro décadas: la extensión de la red eléctrica hacia la Manzana T de barrio Norte, un sector donde numerosas familias aún no cuentan con acceso formal al servicio.

Con ese objetivo, autoridades municipales, representantes de la cooperativa Copelco, la comisión vecinal y equipos técnicos realizaron una reunión en la sede del barrio para comenzar el relevamiento que permitirá diseñar el proyecto de conexión eléctrica.

Del encuentro participaron el intendente Claudio Larraza; la secretaria de Gobierno, Anahí Bobadilla; el subsecretario de Planificación Urbana, Santiago Remirez; el director del Órgano de Contralor Municipal para la Concesión Eléctrica, Mauricio Baldebenito; la presidenta de barrio Norte, Nora Zapata; integrantes de la comisión vecinal y representantes de Copelco.

Durante la jornada se efectuó un relevamiento de la Manzana T, un sector habitado desde hace más de 40 años dentro del Octógono Fiscal de YPF. El trabajo permitió identificar los lotes que todavía carecen de suministro eléctrico, información que será la base para definir el trazado del tendido y planificar la ejecución de la obra.

Desde el municipio explicaron que, una vez finalizada la infraestructura, se emitirá un permiso especial para que los vecinos puedan tramitar la conexión formal ante Copelco, un procedimiento similar al implementado anteriormente en el paraje Ruca Co.

La iniciativa apunta a regularizar el acceso a la energía eléctrica, brindar mayor seguridad a las familias y reducir las conexiones clandestinas generadas por la falta de cobertura.