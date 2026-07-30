Alumnos de la escuela N° 138 conocieron el funcionamiento del Concejo Deliberante de Cutral Co

Asumieron el rol de concejales por un día y presentaron dos proyectos elaborados a partir de necesidades detectadas en su entorno.

El Concejo Deliberante de Cutral Co recibió a estudiantes de 7° B de la escuela primaria N° 138 en el marco de una nueva edición del programa “Las Escuelas Visitan el Concejo”, una iniciativa que busca acercar a las instituciones educativas al funcionamiento del Poder Legislativo local y fortalecer la participación ciudadana desde edades tempranas.

Durante la jornada, los alumnos, acompañados por las docentes Martínez Aldana y Viviana Sepúlveda, junto a la directora Valeria Quintana, recorrieron las distintas dependencias de la Casa Legislativa. En ese marco, personal de la Secretaría Parlamentaria y de Presidencia explicó las funciones de cada área y el proceso mediante el cual se elaboran y tratan los proyectos que llegan al cuerpo deliberativo.

La actividad continuó en la Sala de Sesiones “Eva Perón”, donde el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y la concejala Jesica Rioseco encabezaron una propuesta de integración basada en juegos de rompecabezas y tarjetas con palabras. La dinámica estuvo orientada a fomentar el trabajo en equipo, el diálogo, la escucha y la reflexión sobre la importancia de la participación democrática.

Como parte de la experiencia, las y los estudiantes asumieron el rol de concejales por un día y presentaron dos proyectos elaborados a partir de necesidades detectadas en su entorno. Una de las iniciativas propuso la construcción de una plaza en el barrio Monte Hermoso, al considerar que el sector carece de espacios verdes para la recreación. La segunda planteó la reparación de los arcos de fútbol de la cancha de la escuela N° 138, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva.