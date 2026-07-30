Centro de Día La Novena celebró 9 años de acompañamiento e inclusión

Impulsando una mirada basada en los principios y derechos establecidos por la Ley de Salud Mental

El espacio de Cutral Co y Plaza Huincul conmemoró un nuevo aniversario con una trayectoria marcada por la inclusión, el trabajo interdisciplinario y una mirada integral basada en los derechos de las personas.

Hace nueve años comenzaba a construirse una historia colectiva en la comarca petrolera. El Centro de Día La Novena celebró su aniversario reafirmando el compromiso con una atención humanizada, comunitaria e inclusiva para personas con padecimientos subjetivos y/o consumos problemáticos.

Desde sus inicios, el espacio nació con el objetivo de formar parte activa de la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul, incorporando los principios establecidos por la Ley de Salud Mental y promoviendo un cambio de mirada respecto al acompañamiento de las personas, sus trayectorias y sus proyectos de vida.

El camino recorrido estuvo atravesado por desafíos, aprendizajes y transformaciones. La implementación de nuevas prácticas implicó trabajo conjunto, gestión, debates y la necesidad de superar prejuicios y modelos tradicionales de atención para avanzar hacia una perspectiva integral con base comunitaria.

Durante estos nueve años, profesionales de distintas disciplinas fueron parte de la construcción de un espacio que busca acompañar cada historia desde el respeto, la autonomía y el reconocimiento de los derechos individuales.

“Ser parte de sus procesos, de sus logros y de sus posibilidades es motivo de orgullo y gratitud”, destacaron desde la institución, al recordar a las numerosas personas que transitaron por el Centro de Día y dejaron su huella en esta historia compartida.

Desde La Novena remarcaron que quienes asisten al espacio no son solamente pacientes, sino protagonistas de una construcción colectiva donde cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y desarrollar sus capacidades.

A nueve años de su creación, el Centro de Día continúa consolidándose como un lugar de acompañamiento y referencia para la comunidad, con el desafío permanente de seguir fortaleciendo una mirada de salud mental basada en la inclusión, la cercanía y el trabajo en red.