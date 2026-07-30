El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul busca incorporar un médico psiquiatra

Para fortalecer el equipo de salud menta

El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul lanzó una convocatoria para incorporar un médico especialista en Psiquiatría, con el objetivo de fortalecer el equipo de salud mental y ampliar la atención destinada a la comunidad de la comarca petrolera.

La búsqueda está dirigida a profesionales interesados en desempeñarse en el establecimiento sanitario, dependiente del sistema público de salud de la Provincia del Neuquén.

Las personas interesadas deberán enviar sus datos personales y currículum vitae al correo electrónico zona5recursoshumanos@gmail.com.

Además, para consultas o mayor información, pueden comunicarse al teléfono 299-6105513 o dirigirse al hospital zonal, ubicado en Avenida Pedro Rotter y Avenida Azucena Maizani, Plaza Huincul.