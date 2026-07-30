Quejas por los turnos para sacar la licencia de conducir en Cutral Co

Antes se deban por Whatsapps y ahora se entregan números pero no alcanza para satisfacer la demanda

Usuarios del servicio de licencia de conducir de la Municipalidad de Cutral Co manifestaron su malestar por el método en el que se otorgan números para la atención.

Anteriormente, la Municipalidad brindaba los turnos por Whatsapps pero ahora se informa que se deben dirigir a la dirección sin turno para realizar el trámite.

En los hechos, se otorgan 20 números a las 8 h por día y son decenas de personas las que intentan renovar la licencia de conducir. Como hay una demanda insatisfecha, las personas van cada vez más temprano a hacer la fila para los números.

“Un día fui a las 8, otro día a las 7.30, otro día a las 7 h y no conseguí llegar a un número”, se quejó una lectora de Cutral Co al Instante. “El problema es que los tres días tuve que avisar en el trabajo que llegaba más tarde, no es eficiente este método”, dijo y pidió que se vuelva al método anterior.

“La vez anterior me dijeron un día, y fui ese día y listo”, mencionó.